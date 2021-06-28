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Путин подписал указ о создании регулятора оборота прав на результаты творчества

28 июня 2021, 16:20  •  109 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности». Документ опубликован в понедельник, 28 июня, на портале нормативно-правовых актов.
«В целях совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности, в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов постановляю считать целесообразным создание общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», — говорится в тексте указа.
Учредителем центра от имени РФ назначается Минцифры.
4 июня сообщалось, что Министерство культуры России подготовило законопроект, определяющий ключевые понятия творческих индустрий. Согласно документу, творческие индустрии определяются как сферы деятельности, в которых компании, организации, объединения и индивидуальные предприниматели в процессе творческой и культурной активности производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью.
В декабре 2020 года аналитики выяснили, что в период пандемии коронавирусной инфекции почти четверть россиян нашли источник дополнительного заработка в творчестве.
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