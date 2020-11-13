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Путин подписал указ о секретном плане России

13 ноября 2020, 22:00  •  107 • Политика
Президент Владимир Путин подписал указ о секретном плане России. Речь идёт о плане обороны страны.
13 ноября Владимир Путин поставил свою подпись под указом о введении в действие плана обороны Российской Федерации. Документ начнёт работать с 1 января 2021 года. Он рассчитан на следующие четыре года - с 2021-го до 2025-го.
"Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы", - сказано в тексте указа.
Добавляется, что документ вступает в силу со дня его подписания и вводится "в целях осуществления мероприятий в области обороны". План обороны является секретным. Его содержание известно ограниченному числу лиц.
Первый в истории России план обороны был утверждён в январе 2013 года. Сообщалось, что в нём прописаны потенциальные угрозы безопасности и риски страны, а также обозначены векторы развития Вооружённых сил, программ вооружения, мобилизационной подготовки и территориальной обороны. Этот документ сменил план обороны на 2016-2020 годы.

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