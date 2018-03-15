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Путин подписал указ о проведении саммита ШОС в Челябинске

15 марта 2018, 18:24  •  75 • Политика

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа о проведении очередного саммита ШОС в Челябинске

"Сейчас только указ подписал. В Челябинске меня просили представители общественности и руководство о проведении саммита ШОС очередного. Вот только что подписал указ", - сказал глава государства в ходе общения с участниками форума "Россия - страна возможностей".

В начале марта на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость" российский лидер не исключил, что Челябинск станет местом проведения саммита ШОС в России.

"Что касается проведения саммита в Челябинске, речь о наличии нужного количества мест в гостиницах, об аэропорте и другой инфраструктуре. Я думаю, что - скажу это аккуратно - мы это сделаем. В рамках проектов развития российских городов мы можем часть ресурсов направить и в Челябинск, чтобы параллельно подготовить и провести саммит ШОС", - сказал президент.

Он заверил, что работа над этим ведется, "думаю, мы придем к правильному решению". На вопрос участницы форума, когда именно ждать окончательного решения, Путин коротко ответил: "Скоро".

Глава государства отметил, что конкуренция среди городов России за проведение подобных мероприятий идет потому, что "все помнят, как позитивно отразилось на развитии Владивостока проведение саммита АТЭС, в Сочи провели Олимпиаду, и Сочи стал другим городом".

В нынешнем году заседание Совета глав государств-членов ШОC состоится в июне в Китайской Народной Республике. Председательство в Организации на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике.

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