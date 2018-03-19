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Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

19 марта 2018, 20:09  •  220 • В России

Тех, кто отслужил в армии и находится в запасе, в шутку зовут «партизанами». А без шуток эти люди принадлежат к подготовленному мобилизационному резерву. Их призывают с гражданки, переодевают в военную форму и отправляют «в леса» - на полигоны или в учебки. А там с ними несколько недель (но не больше двух месяцев) кадровые офицеры проводят занятия по той военно-учетной специальности, которую запасники некогда освоили. Многим из них приходится серьезно освежать знания и навыки - боевая техника обновляется. Обычно на такие сборы раз в год привлекается 5-7 тыс. человек. Нередко время сборов совпадает с проведением масштабных учений (Генштаб уже запланировал их на этот год).

Многим партизанам сборы нравятся: они получают «двойную зарплату» - среднюю по месту работы и от Минобороны (размер ее зависит от должности).

В указе президента говорится, что военных сборы будут проведены в те сроки, которые согласованы с органами исполнительной власти субъектов федерации. За исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определит Министерство обороны.

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