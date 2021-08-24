Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 24 августа.

Уточняется, что документ принят в целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Сарова Нижегородской области.

Так, к нему присоединяются части территорий Вознесенского и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также Темниковского муниципального района Мордовии.

Согласно документу, на присоединяемые территории распространяется особый режим безопасного функционирования организаций и объектов, который включает ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов над этими территориями и другие ограничения в соответствии с российским законодательством.

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