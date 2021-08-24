|
Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов
24 августа 2021, 19:55 • 82 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов Нижегородской области и Мордовии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 24 августа.
Уточняется, что документ принят в целях социально-экономического развития закрытого административно-территориального образования города Сарова Нижегородской области.
Так, к нему присоединяются части территорий Вознесенского и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также Темниковского муниципального района Мордовии.
Согласно документу, на присоединяемые территории распространяется особый режим безопасного функционирования организаций и объектов, который включает ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты летательных аппаратов над этими территориями и другие ограничения в соответствии с российским законодательством.
Новость дополняется
Читайте также
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2021, 00:15
|
23 августа 2021, 09:05
|
21 августа 2021, 23:10
|
18 августа 2021, 06:05
|
22 августа 2021, 12:55
|
24 августа 2021, 02:30
|
22 августа 2021, 02:50