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Путин подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина
05 июля 2021, 20:40 • 24 • Политика
Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 июля, подписал указ о праздновании в 2024 году в стране 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина и поручил подготовить план основных мероприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Правительству России в трехмесячный срок: образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина и утвердить его состав», — говорится в тексте указа.
Кроме этого, правительство должно разработать план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.
В частности, поручено предусмотреть реализацию проекта Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой». Также необходимо выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников и прочее.
Согласно указу, правительство должно обеспечить финансирование основных мероприятий указанного плана.
6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Этот праздник учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ.
В этом году исполнилось 222 года со дня рождения Пушкина. По этому случаю в России и за рубежом прошло возложение цветов, состоялись литературные акции и поэтические вечера.
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