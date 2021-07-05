Путин подписал указ о праздновании 225-летия Пушкина

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 июля, подписал указ о праздновании в 2024 году в стране 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина и поручил подготовить план основных мероприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Правительству России в трехмесячный срок: образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина и утвердить его состав», — говорится в тексте указа.

Кроме этого, правительство должно разработать план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.

В частности, поручено предусмотреть реализацию проекта Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой». Также необходимо выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников и прочее.

Согласно указу, правительство должно обеспечить финансирование основных мероприятий указанного плана.

6 июня в России отмечается Пушкинский день и День русского языка. Этот праздник учрежден для сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ.

В этом году исполнилось 222 года со дня рождения Пушкина. По этому случаю в России и за рубежом прошло возложение цветов, состоялись литературные акции и поэтические вечера.