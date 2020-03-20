Путин подписал указ о пособиях на детей от 3 до 7 лет

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Выплаты установлены с начала текущего года

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Документ обнародован на портале правовой информации в пятницу, 20 марта.

"Установить с 1 января 2020 г. ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, предоставляемую в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации", – говорится в указе.

Таким образом, государство берет на себя дополнительную поддержку семей, имеющих детей.

Согласно документу, выплату получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину одного прожиточного минимума, установленную в субъекте. Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума для детей.

Данну меру госпомощи Путин предложил во время обращения послания к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Как сообщил на этой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков, порядок оформления выплат будет максимально упрощенным и единым по всей России. Членам семьи достаточно подать заявление в электронном виде. Отмечается, что при этом все региональные выплаты сохранятся.

