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Путин подписал указ о полномочиях зампреда Совета безопасности России

08 марта 2020, 20:35  •  39 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий основные задачи заместителя председателя Совета безопасности России. Эту должность с января занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 8 марта.
В частности, Медведеву предписано ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса страны, осуществлять контроль за исполнением указаний президента.
Также в документе определены задачи секретарей Совета безопасности. Им поручено представлять главе государства проект положения о Совбезе, который согласовывается с заместителем председателя, а также проект положения об аппарате Совбеза.
15 января Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин. В тот же день Путин предложил Медведеву занять должность зампреда Совбеза РФ. Соответствующий законопроект с учреждением новой должности был внесен президентом 16 января.

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