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Путин подписал указ о новых функциях Совета по науке

15 марта 2021, 20:45  •  72 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики, предусматривающий новые функции Совета по науке при главе государства. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 15 марта, на официальном портале правовой информации.
«Возложить на Совет при президенте России по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития России, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством России важнейших инновационных проектов государственного значения», — указано в тексте документа.
Кроме того, в документе сообщается, что глава государства внес распоряжение о создании комиссии по научно-технологическому развитию России. Комиссия будет функционировать в качестве постоянно действующего органа при кабмине.
6 февраля российский лидер вручил президентские премии молодым ученым, поблагодарив их за исследования и подчеркнув важность их работы для страны.
В декабре 2020 года президент предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий. Кроме того, он поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.

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