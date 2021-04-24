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Путин подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками

24 апреля 2021, 03:05  •  79 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 апреля, подписал указ о нерабочих днях между майскими праздниками в 2021 году. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
«Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в тексте указа.
Органам публичной власти, иным органам и организациям поручено определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая включительно функционирование этих органов и организаций.
Отмечается, что принятые меры направлены на сохранение тенденции сокращения распространения коронавируса и для укрепления здоровья граждан.
С предложением сделать дни между майскими праздниками нерабочими к Путину ранее в этот день обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На совещании с главой государства она объяснила, что решение о выходных днях может позволить «сделать эпидемиологический прогноз более стабильным». Президент заявил, что прислушивается к мнению специалистов, и согласился с предложением.
В Госдуме решение президента России сделать выходные с 1 по 10 мая включительно оценили позитивно. Как отмечал член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, распоряжение главы государства «соответствует общественной культуре».
В этом году 1 и 9 мая выпадают на выходные, а дополнительными нерабочими днями были изначально объявлены 3 и 10 мая. Дни с 4 по 7 мая официально были рабочими. Таким образом, граждане будут отдыхать на праздники десять дней. Первым рабочим днем будет вторник, 11 мая.
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