Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 17 июня.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы <...> нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в тексте документа.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

В конце марта Путин заявил, что для страны и ее суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан. Президент также выразил уверенность в том, что профессионализм ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.

В начале марта президент заявлял о том, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Российский лидер, говоря о предстоящих парламентских выборах, отмечал, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.