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Путин подписал указ о назначении Шульгинова министром энергетики
10 ноября 2020, 20:40 • 95 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Шульгинова министром энергетики. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.
«В соответствии с п. «д» ст. 83 Конституции РФ назначить Шульгинова Николая Григорьевича министром энергетики Российской Федерации», — говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня подписания.
Ранее в этот день кандидатуру Шульгинова, которая была предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным, утвердила Госдума.
На этом посту он сменит Александра Новака, который еще одним указом главы государства был назначен вице-премьером России.
До назначения Шульгинов возглавлял «РусГидро».
Также 10 ноября на должность главы Минприроды российский лидер утвердил Александра Козлова, главы Минвостокразвития — Алексея Чекункова, главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева.
Накануне все эти кандидатуры на указанные посты предложил глава кабмина.
Ранее, 6 ноября, Путин подписал закон о правительстве России, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Изменился порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальных будет утверждать Госдума после предложения премьер-министра.
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