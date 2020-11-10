Путин подписал указ о назначении Шульгинова министром энергетики

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Николая Шульгинова министром энергетики. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

«В соответствии с п. «д» ст. 83 Конституции РФ назначить Шульгинова Николая Григорьевича министром энергетики Российской Федерации», — говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня подписания.

Ранее в этот день кандидатуру Шульгинова, которая была предложена премьер-министром Михаилом Мишустиным, утвердила Госдума.

На этом посту он сменит Александра Новака, который еще одним указом главы государства был назначен вице-премьером России.

До назначения Шульгинов возглавлял «РусГидро».

Также 10 ноября на должность главы Минприроды российский лидер утвердил Александра Козлова, главы Минвостокразвития — Алексея Чекункова, главы Минстроя — Ирека Файзуллина, главы Минтранса — Виталия Савельева.

Накануне все эти кандидатуры на указанные посты предложил глава кабмина.

Ранее, 6 ноября, Путин подписал закон о правительстве России, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Изменился порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальных будет утверждать Госдума после предложения премьер-министра.