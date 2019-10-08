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Путин подписал указ о назначении Калашникова главой ФСИН
08 октября 2019, 17:54 • 103 • Политика
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова новым главой ФСИН.
Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Калашникова Александра Петровича директором Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте указа.
Ранее о назначении Калашникова сообщалось на сайте ФСИН. Предыдущий директор службы был снят с должности указом президента 3 октября.
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