Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Карпину "Спартак" не нужен?!
Под особым "прицелом" ЦРУ у Ассанжа были русские и американцы - El Pai...
Нового руководителя Федеральной службы исполнения наказаний России нашли в ФСБ
Свистать всех наверх!
Главная / Политика

Путин подписал указ о назначении Калашникова главой ФСИН

08 октября 2019, 17:54  •  103 • Политика

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении экс-начальника управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова новым главой ФСИН.

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Калашникова Александра Петровича директором Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте указа.

Ранее о назначении Калашникова сообщалось на сайте ФСИН. Предыдущий директор службы был снят с должности указом президента 3 октября.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



103
Источник
Похожие новости
08 октября 2019, 16:39
"Президент Белоруссии может пойти в лес за грибами и не вернуться": Политолог из США заявил о захвате Путиным Белоруссии
08 октября 2019, 17:54
Путин подписал указ о назначении Калашникова главой ФСИН
08 октября 2019, 03:39
Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона
08 октября 2019, 03:39
Около семи человек из делегации России пока не получили визы США
08 октября 2019, 16:39
Под особым "прицелом" ЦРУ у Ассанжа были русские и американцы - El Pais
08 октября 2019, 13:24
Сотни детей задушены. А "твари... расползшиеся по свету" оправдывают Гитлера: Соловьев о зверствах фашистов в Ейске
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2019, 01:39
Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе
08 октября 2019, 03:24
Отступление от договорённостей: к чему может привести решение США отвести войска от с...
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Г...
08 октября 2019, 08:40
Защита русских, на остальное ПЛЕВАТЬ! Идеолог "русского мира" призвал дейст...
08 октября 2019, 06:54
Минск — это навсегда. Аналитика в клозете
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2019, 22:39
Самый многодетный священник России: как развивается дело обвиняемого в изнасилованиях протоиерея Стремского
05 октября 2019, 00:54
Знаменитое путинское дзюдо. Стратегия по Украине даёт свои результаты
07 октября 2019, 07:54
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
05 октября 2019, 13:39
В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
06 октября 2019, 02:39
«Тупиковая ситуация»: как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
04 октября 2019, 05:24
Лукашенко наплевал на обязательства перед Россией (Руслан Осташко)
05 октября 2019, 04:09
Тайные дела Святого престола
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.