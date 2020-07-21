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Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
21 июля 2020, 13:00 • 85 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. Документ опубликован на сайте Кремля во вторник, 21 июля.
Основными целями, указанными в документе, являются увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также раскрытие таланта каждого человека.
Так, жилищные условия граждан России к 2030 году должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей, а объем строительства должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв. м ежегодно.
Кроме этого, в соответствии с указом, объем несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Также к 2030 году страна должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и качеству образования.
Также в указе отмечается, что посещаемость культурных мероприятий в стране к 2030 году должна увеличиться в три раза по отношению к показателям 2019 года. Ожидаемая продолжительность жизни к 2030 году должна составить 78 лет, а уровень бедности должен быть снижен вдвое по сравнению с 2017 годом.
В мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документ утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 25,7 трлн рублей. Они представлены по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». Проекты призваны простимулировать развитие экономики и улучшить качество жизни россиян.
21 мая 2020 года Министерство финансов предложило перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы. В ведомстве отметили, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекции появилась возможность при необходимости корректировать направления использования средств федерального бюджета.
13 июля премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил продлить сроки достижения национальных целей до 2030 года.
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