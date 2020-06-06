Путин подписал указ о «мигалках» для машин ФСИН и приставов

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении перечня транспортных средств, которые оборудуются спецсигналами. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов в пятницу, 5 июня.

Таким образом машины ФСИН России и ФССП России смогут устанавливать устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов при отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств.

14 февраля Путин увеличил максимальное количество автомобилей Госдумы, оснащенных «мигалками» до 13.

Ранее, в декабре 2019 года, стало известно об акции сотрудников ГИБДД Тамбова — автомобили ГАИ ездили по городским дорогам с включенными световыми сигналами. По словам начальника отдела пропаганды БДД УМВД по области Станислава Конышева, водитель, который видит патрульный автомобиль, сбавляет скорость, пристегивает ремень и старается вести машину аккуратно.