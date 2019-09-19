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Путин подписал указ о госнаградах для ряда членов Совета Федерации

19 сентября 2019, 20:54  •  28 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах для нескольких членов Совета Федерации. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, сенатору Николаю Рыжкову за особые заслуги перед государством и народом присвоено звание Героя труда РФ. Ордена Александра Невского удостоены члены Совета Федерации Любовь Глебова, Олег Морозов и Виктор Озеров, ордена Дружбы — директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будет вручена сенаторам Дмитрию Василенко, Алексею Кондратенко, Владимиру Лаптеву и Олегу Цепкину.
13 августа сообщалось, что Путин наградил главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив» Юрия Семина орденом Александра Невского, а дирижера Владимира Спивакова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Глава государства также вручил специальному представителю президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрея Крутских орден Дружбы.

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