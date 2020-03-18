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Путин подписал поправки в бюджет на 2020-2022 годы для реализации послания

18 марта 2020, 19:35  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении параметров федерального бюджета на 2020–2022 годы для реализации мер из своего послания Федеральному собранию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 18 марта.
Закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей, до 19,666 трлн рублей. В 2021 году они вырастут на 556,9 млрд рублей, до 21,19 трлн, а в 2022 году — на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей.
Расходы государства на реализацию мер из послания главы государства составят за трехлетку 4,57 трлн рублей, в том числе 4,36 трлн из федерального бюджета.
Дополнительные средства потребуются на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет; расширение программы маткапитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тыс. рублей выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учеников начальных классов, модернизацию первичного звена здравоохранения.
12 марта Госдума приняла поправки в бюджет на 2020–2022 годы для реализации послания президента России. Профицит бюджета на этот год останется на уровне, запланированном ранее, — 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1% — до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.
В послании Федеральному собранию 15 января российский лидер анонсировал блок социально-экономических изменений в стране. Это касается в том числе индексации материнского капитала, увеличения зарплат в бюджетной сфере и поддержки малообеспеченных слоев населения.

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