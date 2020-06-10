Путин подписал пакет законов о поддержке малого и среднего бизнеса

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал ряд законов, предусматривающих широкий круг мер поддержки для российского бизнеса и бизнеса. Речь идет о налоговых льготах, послаблениях по аренде и отсрочках по выплате штрафов.

Сюжет: Коронавирус

Российский бизнес, по которому серьезно ударила ситуация с коронавирусом, нуждается в масштабных мерах поддержки, и государство продолжает активную работу в этом направлении. Еще в мае президент России Владимир Путин дал ряд поручений по поддержке бизнеса, и правительство занялось их проработкой. 8 июня глава государства подписал несколько законов, призванных поддержать предприятия малого и среднего бизнеса, предпринимателей и самозанятых граждан.

Налоговые льготы

В частности, на официальном портале правовой информации был опубликован закон о предоставлении налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Данный документ был инициирован правительством РФ в рамках реализации поручений по обращению главы государства от 11 мая 2020 года. Он вступает в силу с момента опубликования и относится к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

Данный закон предполагает освобождение от НДС операций по безвозмездной передаче имущества со стороны предприятий и ИП медорганизациям, являющимся НКО, государственным органам и органам местного самоуправления, а также государственным и муниципальным учреждениям и предприятиям в целях борьбы с коронавирусом. Также для ИП и организаций налогами не будут облагаться средства списанной задолженности по кредитам, которые были взяты на поддержку занятости, и процентов по ним. Стимулирующие выплаты сотрудникам стационарных организаций соцобслуживания освобождаются от НДФЛ. В законе также упоминаются самозанятые: им будет возвращена сумма налога на профдоход, который был уплачен в налоговые периоды 2019 года.

Для ИП из самых пострадавших в результате эпидемии коронавируса отраслей экономики сумма предусмотрены отдельные меры поддержки: для них сумма страховых взносов за текущий год будет уменьшена на величину 1 МРОТ. Для ИП, которые не являются работодателями и работают в наиболее пострадавших отраслях, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2020 год вводятся в фиксированном размере: 20318 рублей.

Также закон предполагает списание налогов и страховых взносов за II квартал текущего года для ИП, представителей малого и среднего бизнеса и социально ориентированных НКО, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям экономики.

Аренда и штрафы

Еще один закон, подписанный президентом, также относится к поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. В частности, одна из его норм разрешает соответствующим предприятиям досрочно расторгать арендные договора без штрафов. Согласно данному правовому акту, если арендатор и арендодатель не договорились об уменьшении платы за аренду недвижимости или иных изменениях в условиях договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения, арендатор имеет право отказаться от этого договора. Такая возможность доступна предприятиям малого и среднего бизнеса, относящимся к самым пострадавшим от коронавируса отраслям, до 1 октября 2020 года. По закону арендодатель не может потребовать с арендатора убытки в виде упущенной выгоды при прекращении договора, но и обеспечительный платеж, если таковой уже был уплачен арендатором ранее, не возвращается. Что касается договоренностей о снижении размера арендной платы, они ограничиваются сроком в один год.

Если речь идет об аренде государственного и муниципального имущества, закон предлагает обязать арендодателей продлить сроки аренды добросовестным арендаторам на прежних условиях или условиях, которые не ухудшали бы положение арендаторов.

Кроме того, закон фиксирует за правительством РФ право на установление исключений, позволяющих финансово поддерживать субъекты малого и среднего предпринимательства, если они, кроме основной деятельности, занимаются производством и реализацией подакцизных товаров или реализуют полезные ископаемые.

Что касается штрафов для субъектов малого и среднего предпринимательства, закон предусматривает продление отсрочки по выплатам до 180 дней вместо 60 дней, как это было ранее. Также субъекты МСП могут рассчитывать на отсрочку платежей на 6-12 месяцев при приобретении государственного или муниципального имущества. Самозанятым же, согласно закону, предоставят сумму в размере 1 МРОТ на уплату налога на профессиональный доход за 2020 год.

Налоговые каникулы

Путин поручил правительству изучить вопрос о продлении права властей субъектов федерации на установление налоговых льгот по патентной системе и упрощенной системе налогообложения до 2023 года. Соответствующий пункт представлен в перечне поручений по итогам совещания, посвященного ситуации на рынке труда: «Рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года срока действия полномочий законодательных органов государственной власти субъектов РФ по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу соответствующих региональных законов».

Доклад по данному вопросу российский лидер ожидает до 15 июля 2020 года. В соответствии с действующим законодательством, налоговые каникулы, если их установили региональные власти, действуют до 31 декабря 2020 года.