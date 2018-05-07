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Путин подписал новый майский указ - о целях развития РФ до 2024 года

07 мая 2018, 17:24  •  104 • Политика

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение подготовить соответствующий указ Путин дал главе своей администрации Антону Вайно по итогам послания Федеральному собранию от 1 марта 2018 года. В поручении говорилось, что документ должен определять национальные цели развития РФ на период до 2024 года, в том числе - увеличение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни граждан, рост их реальных доходов выше инфляции и снижение вдвое уровня бедности в стране, обеспечение темпов экономического роста выше мировых и вхождение РФ пятерку крупнейших экономик мира, улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей ежегодно, формирование механизмов поддержки талантов и т.д.

Также было поручено определить в указе целевые показатели по таким направлениям как здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес, дороги, экология и цифровая экономика. Кроме того, в указ должны были быть заложены целевые параметры комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Ранее в понедельник состоялась церемония инаугурации президента на новый шестилетний срок полномочий. Подписанием большого программного указа сразу после вступления в должность Путин продолжил традицию майских указов - 11 документов от 7 мая 2012 года, определивших основные задачи социально-экономического развитие страны на ближайшие годы.

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