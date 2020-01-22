|
Путин подписал новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности
22 января 2020, 03:54 • 44 • Политика
Новая редакция Доктрины продовольственной безопасности России утверждена президентом страны Владимиром Путиным во вторник, 21 января. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Доктрина отмечает роль продовольственной безопасности как одного из важнейших направлений социально-экономической политики, имеющего целью повышение качества жизни граждан России путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
Нововведения доктрины связаны с изменением методики расчета показателей продовольственной независимости: вместо показателя удельного веса отечественного производства продукции в общем объеме потребляемых пищевых ресурсов предусмотрен международный показатель — показатель самообеспеченности. В частности, установлены пороговые значения для овощей и бахчевых культур в 90%, фруктов и ягод в 60%, семян — 75%.
Кроме этого, доктрина предполагает повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур, развитие мелиорации, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных земель. Также среди основных положений документа — развитие селекции и семеноводства, усиление контроля за соответствием пищевой продукции требованиям Евразийского экономического союза, качества и безопасности продуктов.
Доктрина продовольственной безопасности действует в России с 2010 года, ее новая редакция соответствует основным социально-экономическим условиям как внутри страны, так и на международном уровне, в частности, вступлению страны во Всемирную торговую организацию (ВТО).
Эта редакция Доктрины была анонсирована 27 декабря 2019 года на совещании президента с членами Совета безопасности.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2020, 06:54
|
21 января 2020, 11:39
|
17 января 2020, 10:09
|
17 января 2020, 00:24
|
18 января 2020, 21:54
|
16 января 2020, 01:39
|
15 января 2020, 12:39