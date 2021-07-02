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Путин подписал небывалый для России закон

02 июля 2021, 16:35  •  267 • Политика
В России впервые подписан закон об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу. Документ подписал президент Путин.
Первый в истории России закон об ограничении выброса парниковых газов в атмосферу подписал президент Владимир Путин.
Документ был подготовлен по поручению главы государства в рамках обязательств России по Парижскому соглашению по климату. Россия обязалась сократить к 2030 году уменьшить выброс паров воды и углекислого газа до 70% к показателю 1990 года. Также должна быть создана госстратегия развития промышленности с низким уровнем выбросов.
Закон фиксирует курс на достижение углеродной нейтральности - выброс стольких газов, сколько поглощается океаном и лесами. Устанавливается "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", передаёт РИА "Новости".
Промышленники смогут создавать "углеродные единицы" в виде экологических проектов по снижению парниковых выбросов и торговать ими.

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