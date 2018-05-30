Путин поднял мировой бунт

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Большие процессы совершенно не обязательно происходят громко и с потрясениями. Иногда они вершатся настолько тихо и буднично, что сразу их особо никто и не замечает.

Вот и отсечение США от их (хотел сначала написать европейских, но потом вспомнил, что не только) союзников/сателлитов/вассалов прошло как-то буднично, в рабочем порядке.

Бунт всегда начинает самый сильный, затем к нему присоединяется второй по силе, и так далее в порядке градации силы. И лишь дурачок Табаки (в данном случае это Украина и Прибалтика) до последнего не понимает, что сейчас его полосатого хозяина будут бить по усатой морде огненным цветком.

Причём Путин поднял бунт против американской гегемонии очень тихо, вкрадчиво, без громких «Мы принимаем бой». Просто перестал обращать внимание на ценные указания из Вашингтона (это было ещё до того, как он вернул Крым и поддержал Донбасс). Это позволило выиграть кучу времени, пока в Белом Доме не поняли, что вообще произошло (уж слишком они привыкли за последние десятилетия к беспрекословному подчинению).

Несколько лет он всячески уходил от прямой конфронтации. Американцы, без сомнения, грозный соперник. Поэтому пока они громко рычали, размахивали пудовыми кулаками, сыпали угрозами, шли на обострение (что там ещё положено делать в этом их клоунском рестлинге) – он держал дистанцию и экономил дыхание.

В боксе и других боевых искусствах зрелище бессильной злобы вызывает смех. В политике тоже. А смех – самый страшный враг страха. Потому что то, что смешно, уже не страшно. Поэтому американская политика терроризирования всей планеты засбоила. И в Венесуэле, и в Иране, и в Северной Корее.

И теперь пришло время, когда к бунту Путина (и Си, безусловно, они давно действуют вместе) присоединились те, кто чуть послабее. Первой приехала фрау Меркель, которой нужно обеспечить своих промышленников бесперебойными поставками энергии и защитить «Северный поток-2» (а заодно и «Дойче Банк», и «Фольксваген», и многих других) от американских наездов.

Потом приехал лидер второй по значению стране в Евросоюзе – Макрон. Которому, кроме всего прочего, Путин публично пообещал защиту в случае его выхода из НАТО.

После уже в очередь выстроились всякие болгары и прочие. Желающие могут на сайте «кремлин.ру» посмотреть полный список официальных встреч Путина за последние пару недель.

Довершил картину Петербургский Международный Экономический Форум (ПМЭФ), где уже и глава Японии совершил все необходимые в таких случаях ритуальные танцы. Кроме всего прочего, ещё и объявили год России в Японии и год Японии в России.

Всё это на фоне дешёвых провокаций американских шестёрок и попыток снова надуть сдувшийся (а возможно и лопнувший) шарик «дела о Боинге». Причём чётко засветились все, кто в Евросоюзе является агентами влияния Вашингтона – типа ручной комиссии по расследованию, готовой озвучивать любую ахинею, и госпожи Могерини, которая «призвала Россию признаться и покаяться» (ввиду очевидного отсутствия доказательств это их последний призрачный шанс хоть что-то намутить с этим делом). Впрочем, и эти жалкие потуги были всеми проигнорированы.

Вы понимаете, что произошло? Диктуемый американцами дискурс впервые за долгое время ушёл из мейнстрима и оказался в маргинальном положении – он вроде бы и есть, но на него никто не обращает внимания.

Где-то там, в подконтрольных американцам медиа, продолжают квакать всякие «экспертные» Ариэли Коэны, призывая «нарастить средства ядерного сдерживания России, надавить на европейских союзников в вопросе санкций и увеличить объёмы вещания американской пропаганды на территорию Российской Федерации». Но продолжают их внимательно слушать только вна Украине.

Да и никаких «европейских союзников» (не считать же таковыми марионеточные режимы в лимитрофах, правда?), похоже, у США больше нет…

Александр Роджерс

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