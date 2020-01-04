Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС.

"Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин. Президент не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока он находится в проработке. "Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты", - пояснил он.

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - убежден Путин. "Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - признался президент.

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии - лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года.

Проблема снижения реальных доходов граждан поднималась во время большой пресс-конференции Путина 19 декабря 2019 года. Президент признал, что в последние годы наблюдалось их сокращение, охарактеризовав это как негативный факт. Тогда глава государства выразил мнение, что проблему надо решать на основе роста производительности труда и ВВП.