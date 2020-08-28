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Путин подготовил "холодный душ" провокаторам

28 августа 2020, 16:15  •  192 • Политика
Владимир Путин подготовил "холодный душ" провокаторам, действующим в Белоруссии, заявил Владимир Жириновский. Именно так он назвал решение президента России о подготовке резерва силовиков для помощи соседней республике в случае возникновения явных внешних угроз.
Лидер ЛДПР на своём авторском Telegram-канале "Жириновский" прокомментировал решение президента России Владимира Путина о подготовке резерва силовиков для помощи Белоруссии в случае возникновения явных внешних угроз.
По его мнению, этот шаг российского лидера - всё равно что "холодный душ" для прозападных деструктивных сил, в частности из числа соседей республики.
[Они] готовились оказать силовое содействие своим "клиентам" внутри страны. Теперь эти варианты исключены, - подчеркнул Жириновский.
При этом, по его мнению, в Белоруссии действительно есть определённые проблемы с прошедшими 9 августа выборами президента.
Тем не менее когда речь идёт об угрозе безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, это уже "совершенно другой вопрос", уверен лидер ЛДПР.

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