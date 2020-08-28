Путин подготовил "холодный душ" провокаторам

Лидер ЛДПР на своём авторском Telegram-канале "Жириновский" прокомментировал решение президента России Владимира Путина о подготовке резерва силовиков для помощи Белоруссии в случае возникновения явных внешних угроз.

По его мнению, этот шаг российского лидера - всё равно что "холодный душ" для прозападных деструктивных сил, в частности из числа соседей республики.

[Они] готовились оказать силовое содействие своим "клиентам" внутри страны. Теперь эти варианты исключены, - подчеркнул Жириновский.

При этом, по его мнению, в Белоруссии действительно есть определённые проблемы с прошедшими 9 августа выборами президента.

Тем не менее когда речь идёт об угрозе безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны, это уже "совершенно другой вопрос", уверен лидер ЛДПР.