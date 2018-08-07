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Путин поддержал создание в Воронеже особой экономической зоны

07 августа 2018, 16:39  •  32 • В России

Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев приехал к Владимиру Путину с идеей появления особой экономической зоны в своем регионе.

- А на что вы рассчитываете, какой вы ожидаете результат в случае создания? - поинтересовался президент.

- В Липецке есть особая экономическая зона, и мы посмотрели, какими производствами она занята. Конечно, нам нет смысла дублировать то, что есть у них, - рассказал про опыт соседей Гусев. - Мы хотели бы в несколько иные отрасли уйти, это все, что связано с радиоэлектроникой.

Глава региона предложил использовать возможности концерна "Созвездие", расположенного в области и занимающегося оснащением вооруженных сил.

- Они уходят и в гражданскую продукцию и все равно будут искать площадку для размещения, - аргументировал он. - Мы могли бы вместе с ними этим заниматься. Все, что связано с возможностью производства комплектующих для атомной промышленности, поскольку компетенции такие у нас присутствуют. Мы просчитали, мы могли бы в ближайшие четыре-пять лет до 15 предприятий разместить там с общим объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей. Соответственно, появятся новые рабочие места.

- Как вы думаете, сколько рабочих мест? - уточнил Путин.

- Около 3 тысяч рабочих мест мы могли бы там создать, - пообещал Гусев. - У нас преимущество еще в том, что мы предполагаем земельные участки, на которых расположатся особая экономическая зона, выделить рядом с уже имеющимся нашим индустриальным парком. Это позволило бы фактически не ждать, а запускать буквально через два года.

- Некоторое время назад было принято решение не открывать новые свободные экономические зоны, но у вас все-таки особая ситуация, - согласился президент. - Проект продуман, хорошо подготовлен и действительно может дать весьма заметный, позитивный эффект для экономики региона. Поэтому я, конечно, ваше предложение поддержу.

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