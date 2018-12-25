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Путин поддержал создание электронной базы мигрантов - Госдума

25 декабря 2018, 22:39  •  24 • Политика
Глава России Владимир Путин одобрил снятие отпечатков пальцев с мигрантов и создание электронной базы учёта мигрантов.
Президент России Владимир Путин создание электронной базы мигрантов, въезжающих в РФ. Также глава государства поддержал идею снимать с мигрантов отпечатки пальцев и осуществлять контроль за их пребыванием в стране. Такой информацией поделились в профильном комитете Госдумы.
Помимо электронной базы мигрантов и проведения их дактилоскопии Путин поддержал идею об отмене экзамена по русскому языку для мигрантов из Украины и Белоруссии. В настоящий момент они вынуждены сдавать экзамен на знание русского языка наравне с со всеми остальными иностранцами.
Напомним, что во вторник 25 декабря президент России провел встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. Спикер парламента Вячеслав Володин озвучил на ней инициативу о проведении ревизии Конституции России. Председатель Госдумы считает, что Основной Закон страны следует проверить на актуальность современным реалиям.

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