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Путин поддержал Си Цзиньпина в условиях олимпийской травли США
15 декабря 2021, 12:30 • 193 • Политика
Владимир Путин начал переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В первые же минуты президент поддержал Китай в условиях олимпийской травли США.
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином заверил, что приедет на зимнюю Олимпиаду в Пекин. Стоит отметить, что решение Путин принял в условиях, когда часть мира делает бойкот пекинской Олимпиады политическим инструментом.
Помимо всего прочего, Владимир Путин выразил уверенность, что Олимпийские игры в Китае пройдут на самом высоком уровне.
Мы уже рассказывали, что первыми о бойкоте Игр в Пекине заявили американские представители. Однако до конца провернуть задуманное не удалось, на что указывали и в китайском посольстве США. Дело в том, что президента США Джо Байдена на Игры никто не приглашал:
В то же время официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь добавил, что США пытаются политизировать спорт, и это лишь ухудшит отношения на международном уровне.
Ранее индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар назвал уловку Пекина в вопросе бойкотирования Олимпийских игр "щелчком по носу" для Джо Байдена. Колонкой дипломата мы уже делились.
В завершение добавим, какой бы хитрой ни была уловка Китая, несколько стран мира, союзников США, уже заявили, что не будут посылать политические делегации в Пекин. Но спортсмены участие в Играх всё равно примут.
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