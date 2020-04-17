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Путин поддержал Си Цзиньпина: Попытки обвинить КНР в пандемии контрпродуктивны
17 апреля 2020, 16:10 • 125 • Политика
Президент России Владимир Путин высоко оценил действия китайских партнёров по борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщили в Кремле, российский лидер заявил, что попытки обвинить Пекин в неинформировании об опасности инфекции контрпродуктивны.
Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Как говорится в сообщении Кремля, благодаря дальнейшему взаимодействию "наши страны смогут успешно преодолеть вызовы, связанные с пандемией".
Российский лидер также оценил успех китайских коллег в преодолении вспышки заболевания.
Путин также счёл контрпродуктивными попытки обвинить Китай в неинформировании о коронавирусе.
Ранее подобные обвинения звучали из США. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео требовал от Пекина поделиться более полной информацией о зарождении вызываемого новым коронавирусом заболевания в Центральном Китае.
Примечательно, что в американских медиа также появился сюжет якобы об искусственном происхождении вируса в китайской лаборатории.
На это отреагировали в МИД КНР. Так, официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь заявил, что тиражируемая в западных СМИ версия об искусственном создании коронавируса нового типа не подкреплена какими-либо доказательствами.
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