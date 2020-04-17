Путин поддержал Си Цзиньпина: Попытки обвинить КНР в пандемии контрпродуктивны

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Как говорится в сообщении Кремля, благодаря дальнейшему взаимодействию "наши страны смогут успешно преодолеть вызовы, связанные с пандемией".

Российский лидер также оценил успех китайских коллег в преодолении вспышки заболевания.

Путин также счёл контрпродуктивными попытки обвинить Китай в неинформировании о коронавирусе.

Ранее подобные обвинения звучали из США. В частности, госсекретарь США Майкл Помпео требовал от Пекина поделиться более полной информацией о зарождении вызываемого новым коронавирусом заболевания в Центральном Китае.

Примечательно, что в американских медиа также появился сюжет якобы об искусственном происхождении вируса в китайской лаборатории.

На это отреагировали в МИД КНР. Так, официальный представитель дипведомства Чжао Лицзянь заявил, что тиражируемая в западных СМИ версия об искусственном создании коронавируса нового типа не подкреплена какими-либо доказательствами.