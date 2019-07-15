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Путин поддержал семейный бизнес

15 июля 2019, 17:09  •  19 • В России

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Они обсудили варианты поддержки малого и семейного бизнеса.

- Мы ведём несколько программ по поддержке развития малого бизнеса и в последнее время начали программу, посвящённую развитию семейного бизнеса, - доложил президенту глава Торгово-промышленной палаты Сергеей Катырин.

- Там есть какие-то нестыковки в законе, - вспомнил Владимир Путин.

- Есть, - подтвердил Катырин. - Перед тем как начать программу, мы провели опрос. Здесь есть и достоинства - семейный бизнес одна из самых устойчивых экономических форм ведения предпринимательства, но есть и проблемы. 82 процента отмечают, что крайне сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса.

Проблемы с законом заключаются в первую очередь в том, что необходимо узаконить само понятие «семейное предпринимательство».

- Нужно проработать нормативную базу, это позволило бы реализовать ещё одно предложение - ввести понятие семейного патента, с тем чтобы дать возможность за счёт этого патента не оформлять бесконечные документы по отчётности внутри семьи, которые они вынуждены оформлять, - рассказал глава ТПП.

Он отметил, что сегодня практически 40 документов по каждому члену семьи надо представить в порядке отчётности по тем трудовым отношениям, которые у них складываются внутри семьи.

- Мы полагаем, что введение такого семейного патента не только позволит избежать этих излишних расходов и трудовых затрат, но и даст возможность узаконить тех членов семьи, которых зачастую, это сами предприниматели говорят, они не оформляют, - добавил Катырин.

- Конечно, нужно двигаться в этом направлении, - одобрил идею Путин. - Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства. Тем более что в мире, исходя из ваших материалов, активно используется эта форма.

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