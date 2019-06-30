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Путин поддержал российских атлетов в Минске

30 июня 2019, 19:39  •  80 • В России

Неизвестно, сколько спал Владимир Путин в ночь с субботы на воскресенье, но вернувшись в Москву из Иркутска глубоко заполночь, уже утром он полетел в Минск, где в этот день завершались Европейские игры. В столице Белоруссии президент поехал во Дворец спорта "Уручье" и успел как раз на финал с участием российского боксера. Муслим Гаджимагомедов бился в весовой категории до 91 кг против белоруса Владислава Смягликова и в присутствии главы государства выиграл золото, заставив российский гимн прозвучать еще раз. Впрочем, неофициальный командный зачет наши атлеты выиграли еще до приезда Путина.

Перед церемонией закрытия Игр, Путин пообщался со своим старым другом - главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, и оба сошлись во мнении, что белорусы очень достойно провели состязания.

- Думаю, что мы можем поздравить Белоруссию с организацией такого масштабного мероприятия на хорошем уровне, - сказал Путин.

- Во время вашего выступления в Осаке надо было попросить мировых лидеров, чтобы они поддержали Олимпийские игры, которые объединяют народы, - заметил Бах. - Потому что в эти тяжелые времена, которые переживают многие страны, слово Олимпийского комитета тоже может принести мир.

- В этом вас все поддержат, - согласился Путин.

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