Путин поддержал "дачную амнистию": Что нужно знать гражданам

Президент России Владимир Путин принял решение подписать закон о продлении "дачной амнистии". Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изначальной концепции, в отношении недостроенных жилых и садовых домов, строительство которых началось до 4 августа 2018 года, было предложено разрешить оформлять права на жилье, садовые дома и жилые строения в упрощенном порядке. Для этого необходимо предоставить только технический план.

Однако действие амнистии завершилось в марте 2019 года. Но как указано в подписанном президентом законе, было принято решение о продлении амнистии до марта 2021 года.