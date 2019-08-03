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Путин поддержал "дачную амнистию": Что нужно знать гражданам
03 августа 2019, 01:39 • 40 • Политика
Глава государства Владимир Путин поддержал инициативу о продлении "дачной амнистии" до 2021 года.
Президент России Владимир Путин принял решение подписать закон о продлении "дачной амнистии". Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно изначальной концепции, в отношении недостроенных жилых и садовых домов, строительство которых началось до 4 августа 2018 года, было предложено разрешить оформлять права на жилье, садовые дома и жилые строения в упрощенном порядке. Для этого необходимо предоставить только технический план.
Однако действие амнистии завершилось в марте 2019 года. Но как указано в подписанном президентом законе, было принято решение о продлении амнистии до марта 2021 года.
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