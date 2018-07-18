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Путин поддержал применение «паспорта болельщика» в культуре
18 июля 2018, 18:54 • 48 • В России
«Несмотря ни на какое давление из-за рубежа» - один из принципов работы российской власти, и на совещании с членами правительства, посвященном итогам чемпионата мира по футболу, Владимир Путин совершил показательный жест. Он публично поблагодарил вице-премьера Виталия Мутко, готовившего проведение мундиаля, но фактически отстраненного ФИФА из-за давления Запада после допинг-скандала с олимпийской командой.
- Вы сейчас не занимаетесь напрямую спортом, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень много сделали для подготовки этого чемпионата, - сказал Путин.
Курирующая в новом правительстве спорт вице-премьер Ольга Голодец рассказала о приехавших в Россию 3 миллионах иностранных болельщиках и попросила расширить действие программы Fan ID не только до конца года, но на другие культурно-массовые мероприятия в нашей стране.
- Мы стоим на пороге проведения универсиады в Красноярске, и следующий год – это год крупнейшего музыкального события в нашей культуре, конкурса Чайковского. Применение такого технологичного принципа очень помогло бы нам принимать гостей, особенно иностранных гостей, - обосновала просьбу вице-премьер.
- Это возможно и целесообразно, будем делать, - поддержал Путин.
Президент раскритиковал минфин, затянувший выделение денег МЧС для ликвидации последствий паводка в Забайкалье и Иркутской области.
- Формально не стоит подходить, только время теряем, - сказал глава государства.
Сразу после правительства Путин встретился с руководством госкорпорации «Роскосмос», обсудив планы развития отрасли.
- «Роскосмосу» необходимо добиться прорывных успехов в условиях растущей международной конкуренции, - поставил задачу президент. - Ваше движение вперёд должно стать важнейшим ресурсом общего прорывного развития страны. У ракетно-космической отрасли, при всех известных проблемах, есть мощный технологический и кадровый потенциал, есть замечательные инженеры, научные школы.
России в ближайшие годы предстоит продолжить наращивание орбитальной группировки с обязательным увеличением сроков активного существования спутников на орбите, создать ракетный комплекс сверхтяжёлого класса с началом лётных испытаний в 2028 году. А испытания ракеты-носителя среднего класса «Союз-5», которая станет первой ступенью сверхтяжёлой ракеты должно стартовать в 2022 году.
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