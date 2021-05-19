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Путин поддержал предложение Турчака о переносе переписи на октябрь
19 мая 2021, 18:20 • 53 • Политика
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе переписи населения на октябрь. Об этом 19 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин поддержал предложение Турчака (Секретарь генсовета партии «Единая Россия». — Ред.) сдвинуть перепись населения на октябрь», — сказал он.
Ранее в среду, 19 мая, на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Турчак предложил президенту перенести Всероссийскую перепись населения, из-за того что она совпадает по времени с выборами в Госдуму, назначенными на сентябрь. Политик отметил, что это может создать излишнее волнение у граждан.
Президент пообещал, что рассмотрит предложение.
Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако была перенесена на апрель 2021 года. В начале текущего года было принято решение о переносе переписи с апреля на сентябрь 2021 года, так как к этому сроку ожидается полная стабилизация эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.
В марте «Известия» писали, что на проведение Всероссийской переписи населения Федеральной службе государственной статистики из резервного фонда правительства будет выделено 6,9 млрд рублей. Размер вознаграждения переписчика министерство предлагает установить в сумме 25 тыс. рублей.
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