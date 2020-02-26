Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции норм о бережном отношении к детям

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает обоснованным закрепление в Конституции РФ положений об особом отношении к детям. Об этом он заявил в среду на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

В ходе заседания рабочей группы депутат Госдумы Ольга Баталина предложила дополнить основной закон положениями о том, что власти РФ обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей. Парламентарий также предложила ввести в Конституцию норму о детях как "важнейшем достоянии России".

"Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям", - согласился Путин.

Глава государства считает отражение соответствующих норм в Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических проблем. "У нас, по-моему, в основном законе так напрямую о детях раньше никогда не говорилось", - отметил он.

По его мнению, положение о детях станет "нравственным началом", которое способно объединить страну. "Дополнительно, если это отражено будет в основном законе, то, мне кажется, это будет оправданно", - заключил президент.

Медицинская помощь для граждан

Президент поддержал идею закрепить в Конституции доступность медицинской помощи для граждан, которую должны обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти.

"Вы впервые упомянули то, что является принципиальным для рядового гражданина, - доступность медицинской помощи. По-моему, этого тоже у нас никогда не было [в основном законе], так что - спасибо", - сказал глава государства, комментируя выступление президента Национальной медицинской палаты, главы Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Президент РФ назвал совершенно уместным упоминание в Конституции обязанностей низшего звена власти в этой сфере. Путин выразил надежду, что исчезнет "определенный разрыв в сфере публичной власти" между местным самоуправлением и государственным уровнем, "когда вопросы образования и того же первичного звена здравоохранения оставались как бы непонятно за кем". "Поэтому "сшивание" государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти будет уместно", - подчеркнул Путин.

В своем выступлении Рошаль отметил, что одобренные в рамках рабочей группы поправки, в частности, выстраивают вертикаль управления здравоохранения в стране. "Мы очень надеемся, что принятие наших поправок, наряду с увеличением финансирования здравоохранения <…>, решением кадровой проблемы, углублением материально-технической базы и революции в первичном звене, которая сейчас происходит, позволит совсем в недалеком будущем российскому народу реально почувствовать улучшение здравоохранения", - сказал Рошаль.

Ранее в профильный комитет Госдумы были внесены поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию РФ, касающиеся в том числе муниципальной власти. Согласно одной из них, в основном законе предполагается прописать, что "органы местного самоуправления в пределах предусмотренной федеральным законом компетенции обеспечивают доступность медицинской помощи".

Решение социальных проблем

Развитие экономики не снимает автоматически социальные проблемы, для этого нужно проводить целенаправленную политику, заявил Путин.

Таким образом глава государства прокомментировал предложение секретаря Общественной палаты РФ Лидии Михеевой закрепить в Конституции РФ норму о проведении в России единой социально ориентированной госполитики. Михеева, в частности, отметила, что несмотря на наличие в конституции формулировки о России как социальном государстве, в 1990-е годы этому направлению уделялось недостаточно внимания.

"Вы упомянули 1990-е годы. Я считаю, что не точно сказать, что людям, которые тогда занимались развитием страны и переводом экономики на рыночные рельсы, было все равно, что будет с рядовым гражданином. Просто в основном считалось, что правильно выстроенная экономическая политика, обеспечивающая ее эффективное функционирование, автоматически будет приводить к решению социальных вопросов. Но оказалось, что это не совсем так или совсем не так", - сказал президент.

Он напомнил, что "есть такое выражение - таргетировать инфляцию, то есть, целенаправленно ее понижать". "Выясняется, что если мы хотим избавиться от бедности, то нужно таргетировать бедность, целенаправленно выстраивать политику по повышению доходов людей, по снижению числа тех, кто проживает за чертой бедности", - пояснил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, то, что "в основном законе будет ориентация именно на такую работу, на то, чтобы придать государству социальный характер, это востребовано и не может не быть не поддержано". "Обязательно поддержим", - заверил он.

Также Михеева предложила закрепить в статье 75 Конституции принцип адресной социальной поддержки,. По ее мнению, "тогда пособия, льготы и другие виды социальных гарантий будут действительно эффективными". Кроме того, она сообщила, что рабочая группа подготовила формулировку по индексации размера пенсий. "Вот такую формулировку предлагаем в итоге: в РФ осуществляется индексация размера пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом", - сказала Михеева. Она отметила, что группа рассчитывает, что фиксация этих положений в Конституции "создаст на будущее уверенность для людей и уверенность в том, что уже никогда в прежнем социальном положении мы не окажемся".

По словам президента, предложение закрепить в основном законе обязательное социальное страхование работников будет проработано. "Обязательно проработаем, посмотрим. Но [эта] идея сама по себе мне понятна", - сказал глава государства, комментируя предложение прописать в основном законе, помимо индексации социальных пособий и иных выплат, также и обязательное социальное страхование работающих по трудовым договорам.

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