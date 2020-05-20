Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана

Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики. Российский лидер провел 20 мая рабочую встречу с Миннихановым в режиме видеоконференции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«В этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. В случае вашего одобрения дальше готов работать, баллотироваться в зависимости от того, какие будут установки с вашей стороны», — сказал лидер республики, обращаясь к Путину.

Президент отметил, что Татарстан по основным показателям действительно лидирует среди всех субъектов России благодаря работе Минниханова на своем посту. «Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — сказал президент.

Российский лидер отметил проделанную главой региона «большую очень работу по борьбе с коронавирусом», которая приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. «Это очень здорово. Спасибо вам за это», — сказал Путин.

Он поблагодарил чиновника за предыдущий срок работы и пожелал успехов на следующий период.

По словам Минниханова, 6048 медработников региона получили дополнительные стимулирующие выплаты, это 179 млн рублей за апрель. Кроме того, в субъекте своевременно подготовили коечный фонд: развернули 2577 коек в 26 лечебных учреждениях. «На сегодня занят 31 процент коек. Медицинские учреждения оснащены оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты», — отметил он.

С 12 мая в Татарстане отменили обязательные цифровые пропуска для передвижения граждан, введенные из-за коронавируса. Заработали учреждения сферы услуг, а также магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 кв. м, имеющие отдельный вход, автосалоны. Ряд других ограничений в связи с пандемией продолжает действовать.

Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году. В 2015 году он был переизбран на второй срок 94,40% голосами избирателей. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия» и председателем совета директоров «Татнефти».