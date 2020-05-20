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Путин поддержал планы Минниханова избираться на пост главы Татарстана

20 мая 2020, 20:55  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду поддержал планы главы Татарстана Рустама Минниханова вновь баллотироваться на пост лидера республики. Российский лидер провел 20 мая рабочую встречу с Миннихановым в режиме видеоконференции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«В этом году в сентябре истекает срок моих полномочий. В случае вашего одобрения дальше готов работать, баллотироваться в зависимости от того, какие будут установки с вашей стороны», — сказал лидер республики, обращаясь к Путину.
Президент отметил, что Татарстан по основным показателям действительно лидирует среди всех субъектов России благодаря работе Минниханова на своем посту. «Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок», — сказал президент.
Российский лидер отметил проделанную главой региона «большую очень работу по борьбе с коронавирусом», которая приносит реальные результаты, дает возможность открывать экономику. «Это очень здорово. Спасибо вам за это», — сказал Путин.
Он поблагодарил чиновника за предыдущий срок работы и пожелал успехов на следующий период.
По словам Минниханова, 6048 медработников региона получили дополнительные стимулирующие выплаты, это 179 млн рублей за апрель. Кроме того, в субъекте своевременно подготовили коечный фонд: развернули 2577 коек в 26 лечебных учреждениях. «На сегодня занят 31 процент коек. Медицинские учреждения оснащены оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты», — отметил он.
С 12 мая в Татарстане отменили обязательные цифровые пропуска для передвижения граждан, введенные из-за коронавируса. Заработали учреждения сферы услуг, а также магазины одежды и обуви, бытовой техники площадью до 400 кв. м, имеющие отдельный вход, автосалоны. Ряд других ограничений в связи с пандемией продолжает действовать.
Минниханов возглавил Татарстан в 2010 году. В 2015 году он был переизбран на второй срок 94,40% голосами избирателей. Является членом Высшего совета партии «Единая Россия» и председателем совета директоров «Татнефти».

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