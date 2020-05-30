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Путин поддержал намерение главы Костромской области избираться на новый срок

30 мая 2020, 02:55  •  23 • Политика
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым в пятницу, 29 мая, поддержал его намерение баллотироваться на еще один срок на грядущих выборах.
Совещание проходило в формате видеосвязи. Ситников сообщил, что в сентябре его полномочия на посту главы региона истекают, и попросил Путина поддержать его выдвижение на третий срок.
Глава государства положительно оценил работу Ситникова на посту губернатора Костромской области.
«Поэтому я с удовольствием вас поддержу, надо только, чтобы случилось главное — чтобы люди вас поддержали и чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах», — отметил президент.
Ситников возглавляет Костромскую область с 2012 года: 13 апреля он был назначен врио губернатора, а 28-го его утвердили в этой должности.
В 2015 году Ситников был избран на этот пост повторно.

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