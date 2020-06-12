Путин поддержал кандидатуру Белозерцева перед выборами главы Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил президента России Владимира Путина поддержать его кандидатуру на очередных выборах главы региона. С соответствующей просьбой он обратился в ходе встречи с российским лидером по видеосвязи в четверг, 11 июня.

Глава государства, в свою очередь, отметил ряд достижений Белозерцева на посту губернатора. Среди перечисленных президентом положительных результатов работы чиновника ― рост промышленного производства, а также увеличение сельскохозяйственного производства и инвестиций в основной капитал.

«Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», ― сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул необходимость ведения работы напрямую с людьми для того, чтобы показывать им, что сделано и что не удалось свершить. После этого Путин пожелал Белозерцеву успехов.

Выборы главы Пензенской области должны состояться 13 сентября. Действующий губернатор занимает свой пост с сентября 2015 года.

Накануне Путин поддержал намерение действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вновь принять участие в выборах главы региона.