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Путин поддержал кандидатуру Белозерцева перед выборами главы Пензенской области
12 июня 2020, 03:00 • 39 • Политика
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил президента России Владимира Путина поддержать его кандидатуру на очередных выборах главы региона. С соответствующей просьбой он обратился в ходе встречи с российским лидером по видеосвязи в четверг, 11 июня.
Глава государства, в свою очередь, отметил ряд достижений Белозерцева на посту губернатора. Среди перечисленных президентом положительных результатов работы чиновника ― рост промышленного производства, а также увеличение сельскохозяйственного производства и инвестиций в основной капитал.
«Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области», ― сказал Путин.
При этом глава государства подчеркнул необходимость ведения работы напрямую с людьми для того, чтобы показывать им, что сделано и что не удалось свершить. После этого Путин пожелал Белозерцеву успехов.
Выборы главы Пензенской области должны состояться 13 сентября. Действующий губернатор занимает свой пост с сентября 2015 года.
Накануне Путин поддержал намерение действующего губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко вновь принять участие в выборах главы региона.
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