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Путин поддержал идею засчитывать стаж работы на территории ЕврАзЭС при расчете пенсий

29 мая 2019, 15:54  •  54 • Политика
Президент России Владимир Путин считает, что пенсионерам стран Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) будет удобен расчет пенсий, при котором будет засчитываться стаж работы на территории всех государств ЕАЭС. Об этом глава государства сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в среду, 29 мая.
Путин отметил, что для людей, которые всю жизнь работали, это имеет очень важное значение.
«Будет не важно, где конкретно человек работал, главное — чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж», — цитирует главу государства ТАСС.
В ЕврАзЭС входят пять государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. С 1 января 2018 года председательство в органах ЕАЭС перешло к российской стороне.
26 мая в России вступил в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

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