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Путин поддержал идею создания форума «Россия — страна возможностей»

26 марта 2021, 22:35  •  45 • Политика
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания форума «Россия — страна возможностей». Об этом глава государства заявил 26 марта на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».
Также президент России сказал, что провести форум можно будет уже летом 2021 года, если вакцинация от коронавируса даст свои результаты.
«Ситуация улучшается, я надеюсь, что вакцинация, которая сейчас началась в широком массовом масштабе, даст свои результаты и мы сможем, надеюсь, уже этим летом провести такое крупное хорошее мероприятие», — сказал Путин.
Ранее в этот день Путин назвал неожиданным тот факт, что в проекте «Россия — страна возможностей» поучаствовало много чиновников и крупных бизнесменов. Он отметил, что среди участников были губернаторы, замминистры федеральных ведомств и мэры крупных городов.
Глава государства также отметил, что в рамках программы хорошо реализуются социальные лифты, а школьники и студенты получают возможность реализовать себя и добиться своих целей. Путин назвал проект отличным стартом для тех, кто хочет показать свои лучшие качества.
Также в этот день Путин поддержал идею упростить процедуру получения вида на жительство и гражданства страны для победителей конкурса «Лидеры России». По словам Путина, в таких конкурсах и программах участвуют талантливые люди, необходимые стране. Президент подчеркнул, что уже принят ряд решений об облегчении получения вида на жительство и гражданства иностранцев, желающих жить в России, а также соотечественников, проживающих за границей.

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