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Путин поддержал идею сделать «Сириус» федеральной территорией

13 ноября 2020, 21:05  •  19 • Политика
Президент России Владимир Путин поддержал идею наделить «Сириус» статусом федеральной территории. Об этом он заявил 13 ноября на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».
По словам президента, воспользоваться новым положением Конституции и предоставить «Сириусу» статус федеральной территории» — правильно. Территория будет экономически самостоятельна и будет напрямую контактировать с президентом, правительством, добавил Путин.
Ранее в ноябре Павел Крашенинников, глава думского комитета по госстроительству и законодательству, и Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совфеда, внесли в Госдуму проект закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие Конституции РФ».
Документ предполагает пятилетний переходный период для решения организационных вопросов. Из него следует, что «Сириус» имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов госвласти субъектов.
Федеральная территория будет иметь собственный бюджет, имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».
«Сириус» протянется на черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.

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