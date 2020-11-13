Путин поддержал идею сделать «Сириус» федеральной территорией

Президент России Владимир Путин поддержал идею наделить «Сириус» статусом федеральной территории. Об этом он заявил 13 ноября на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех».

По словам президента, воспользоваться новым положением Конституции и предоставить «Сириусу» статус федеральной территории» — правильно. Территория будет экономически самостоятельна и будет напрямую контактировать с президентом, правительством, добавил Путин.

Ранее в ноябре Павел Крашенинников, глава думского комитета по госстроительству и законодательству, и Андрей Клишас, глава конституционного комитета Совфеда, внесли в Госдуму проект закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие Конституции РФ».

Документ предполагает пятилетний переходный период для решения организационных вопросов. Из него следует, что «Сириус» имеет самостоятельные органы публичной власти, на которые возлагаются отдельные полномочия федеральных государственных органов и органов госвласти субъектов.

Федеральная территория будет иметь собственный бюджет, имущество и имущественные права, в том числе передаваемые ей Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

«Сириус» протянется на черноморском побережье Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы.