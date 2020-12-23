Путин поддержал идею переезда Госдумы в новый комплекс зданий

Президент России Владимир Путин согласился с идеей переезда Госдумы в новый комплекс зданий, если на ее реализацию не потребуются серьезные расходы из федерального бюджета. О своем отношении к инициативе он сообщил в среду, 23 декабря, в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«По поводу нового здания и комплекса зданий для Государственной думы. Если действительно это не будет связано с дополнительными — серьезными, во всяком случае — расходами федерального бюджета и будет сделано за счет обмена объектами недвижимости, в том числе и с правительством Москвы, это можно сделать, почему нет», — заявил Путин.

По словам главы государства, переезд реально осуществить, «если действительно стоимость объектов, которые будут переданы Москве, будет достаточна для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством».

Он призвал «внимательно посчитать», прежде чем начинать организацию переезда.

«В принципе, я не против — пожалуйста, я с вами согласен», — заключил Путин.

3 октября президент России Владимир Путин своим указом поручил управделами обеспечить Госдуме временное размещение по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов.

В мае в фундаменте здания, где до этого времени заседала Госдума, были обнаружены пустоты. Было принято решение провести реконструкцию здания, которая коснется зала заседаний и ряда других помещений. Парламентарии неоднократно жаловались на проблемы с вентиляцией в зале заседаний, а после обильных дождей в Москве помещение залило.