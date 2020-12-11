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Путин поддержал идею обязать зарубежные интернет-сервисы регистрироваться в России
11 декабря 2020, 21:00 • 53 • Политика
Права россиян на получение информации должны быть защищены
Тема несправедливого цензурирования российских СМИ привлекает к себе все больше внимания. Данную проблему начали обсуждать на самом высоком уровне. В разработке стратегии поведения России в сложившейся ситуации принял участие главнокомандующий страны Владимир Путин.
Речь идет о действиях крупных иностранных интернет-платформ, которые были уличены в цензуре по отношению к российской прессе. Проблема требует решения, и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский выступил с инициативой по этому вопросу.
По мнению журналиста, в российском законодательстве должен появиться документ, который обяжет иностранные интернет-ресурсы проходить регистрацию в качестве субъектов в российском правовом поле.
Президент оценил данное предложение и заявил, что считает его разумным и требующим реального воплощения. Информация размещена на официальном сайте Кремля.
При этом Владимир Путин добавил, что, в первую очередь, наша страна должна совершить рывок в IТ-сфере. Как только нам удастся лишить конкурентов технологического преимущества, ситуация разительно изменится. Так что задача России – наращивать мощности в сфере интернет-технологий.
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