Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Запад начал зачистку украинских олигархов
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: &quo...
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Главная / Политика

Путин поддержал идею обязать зарубежные интернет-сервисы регистрироваться в России

11 декабря 2020, 21:00  •  53 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Права россиян на получение информации должны быть защищены
Тема несправедливого цензурирования российских СМИ привлекает к себе все больше внимания. Данную проблему начали обсуждать на самом высоком уровне. В разработке стратегии поведения России в сложившейся ситуации принял участие главнокомандующий страны Владимир Путин.
Речь идет о действиях крупных иностранных интернет-платформ, которые были уличены в цензуре по отношению к российской прессе. Проблема требует решения, и исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский выступил с инициативой по этому вопросу.
По мнению журналиста, в российском законодательстве должен появиться документ, который обяжет иностранные интернет-ресурсы проходить регистрацию в качестве субъектов в российском правовом поле.
Президент оценил данное предложение и заявил, что считает его разумным и требующим реального воплощения. Информация размещена на официальном сайте Кремля.
При этом Владимир Путин добавил, что, в первую очередь, наша страна должна совершить рывок в IТ-сфере. Как только нам удастся лишить конкурентов технологического преимущества, ситуация разительно изменится. Так что задача России – наращивать мощности в сфере интернет-технологий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сванидзе
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем никакой"
11 декабря 2020, 13:40
"Ваша тупость не имеет границ": Фото русских солдат обернулось позором для украинских педагогов
11 декабря 2020, 15:30
Корабли НАТО приблизились к "Академику Черскому"
11 декабря 2020, 15:30
Раскрыта секретная информация об инцидентах на границе РФ и Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 декабря 2020, 04:30
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
11 декабря 2020, 01:45
"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Проньк...
11 декабря 2020, 11:50
После сигнала Путина с министром попрощались: "Потому что он никакой, совсем ник...
11 декабря 2020, 01:45
Что там с "отравлением" Навального: Путин по пунктам ответил на вопрос Сван...
11 декабря 2020, 05:25
Марс, мы идём? Первый шаг США обернулся громким провалом. Наблюдатели лишились дара р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
05 декабря 2020, 19:15
МИД Украины сделал заявление: «Россия дерзко нарушила Будапештский меморандум»
08 декабря 2020, 02:15
Крым достался Украине "с перепоя": В Швеции скандал - крупнейший бизнесмен сказал правду
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
05 декабря 2020, 01:50
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы прощупывают границу России
06 декабря 2020, 13:35
Соловья посадили в клетку. Задержание одиозного профессора попало на видео: "До слёз"
10 декабря 2020, 01:00
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.