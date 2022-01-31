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Путин поддержал идею о создании новой должности во ФСИН
31 января 2022, 15:15 • 126 • Политика
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания новой службы, которая будет работать с бывшими заключёнными.
Президент признал необходимость создания новой должности замгендиректора ФСИН, который займётся созданием службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле. Причём адаптацию заключённых предполагается начинать уже в местах лишения свободы. Вышедшему из колонии будет предоставлена возможность получать образование, социальные и медицинские услуги, будет оказываться правовое консультирование, психологическая помощь и помощь в социализации.
Ранее сообщалось, что актёр и драматург Евгений Гришковец стал председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Кандидатуру драматурга поддержали единогласно.
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