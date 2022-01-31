Путин поддержал идею о создании новой должности во ФСИН

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания новой службы, которая будет работать с бывшими заключёнными.

Президент признал необходимость создания новой должности замгендиректора ФСИН, который займётся созданием службы пробации - по адаптации заключённых к жизни на воле. Причём адаптацию заключённых предполагается начинать уже в местах лишения свободы. Вышедшему из колонии будет предоставлена возможность получать образование, социальные и медицинские услуги, будет оказываться правовое консультирование, психологическая помощь и помощь в социализации.

Ранее сообщалось, что актёр и драматург Евгений Гришковец стал председателем Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России. Кандидатуру драматурга поддержали единогласно.