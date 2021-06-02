Путин поддержал идею о системе депутатских отчетов перед избирателями

Президент России Владимир Путин в среду, 2 июня, на встрече с руководством «Единой России» и победителями праймериз поддержал идею о системе депутатских отчетов перед избирателями.

«Полностью согласен. Это касается не только депутатов, но и всех других людей, которые объявили целью своей работы и своей жизни служение стране, людям. А что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать», — сказал глава государства.

Кроме того, президент выразил надежду на то, что «депутаты от «Единой России» — проходят ли они в новую Думу, не проходят, жизнь на этом не заканчивается, — отчитаются перед теми людьми, которые оказали им высокое доверие и направили их в парламент страны».

Путин также отметил серьезное обновление списка кандидатов в Госдуму от «Единой России» благодаря внутрипартийным праймериз.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» завершилось по всей стране 30 мая. В 2021 году в нем приняли участие почти 12 млн человек. Списки кандидатов, которые будут представлять политсилу на выборах в Госдуму, утвердят 19 июня.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. В то же время будут организованы региональные и муниципальные выборы.

Еще в феврале первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в ходе беседы с журналистами выступил с предложением, согласно которому каждый год следует публиковать отчеты депутатов о том, что им удалось сделать для реализации обязательств перед избирателями, писала «Газета.ру».