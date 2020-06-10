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Путин поддержал главу Ростовской области в намерении баллотироваться вновь

10 июня 2020, 01:00  •  59 • Политика
Президент России Владимир Путин на совещании с главой Ростовской области Василием Голубевым во вторник, 9 июня, заявил, что поддержит губернатора на предстоящих региональных выборах.
В ходе беседы, которая проходила в режиме видеосвязи, Голубев сообщил, что его полномочия истекают в сентябре, и попросил поддержать его выдвижение на следующий срок.
«Динамика в целом положительная. Это результат работы всей вашей команды, всех жителей Ростовской области. Вы возглавляете эту команду. Разумеется, это и ваш тоже результат. Поэтому, я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора», — ответил Путин.
Впервые Голубев возглавил регион в июне 2010 года по представлению на тот момент президента России Дмитрия Медведева.
В 2015 году срок его полномочий истек, но на выборах в сентябре того же года он одержал победу — его поддержали 78,2% избирателей, — после чего он вновь занял этот пост.

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