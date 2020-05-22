Путин поддержал главу Кубани в намерении баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин выразил поддержку губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в намерении вновь баллотироваться на этот пост на следующих выборах.

«Я думаю, что решать будут жители Краснодарского края на выборах, за ними конечное, решающее слово. Что касается меня, то я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, если вы принимаете решение идти на следующие выборы», — сказал глава государства в ходе двусторонней встречи в режиме видеоконференции 21 мая.

Кондратьев был назначен врио губернатора Краснодарского края в апреле 2015 года, сменив на этом посту Александра Ткачева, который занял должность министра сельского хозяйства.

В сентябре того же года Кондратьев победил на выборах главы региона с 83,64% голосов. Выборы губернатора должны состояться в сентябре 2020 года.

Накануне Путин поддержал планы Рустама Минниханова повторно баллотироваться на пост главы Татарстана. Президент отметил, что республика лидирует по основным показателям среди всех российских субъектов, поэтому он готов поддержать выдвижение действующего лидера региона.