|
Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."
19 марта 2020, 20:35 • 207 • Политика
В интервью с президентом России Владимиром Путиным Андрей Ванденко вспомнил шутку Максима Галкина. Путин в долгу не остался и поддел юмориста, отметив, что "человек, у которого нет ни одной должности", может шутить как хочет.
В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко напомнил шутку юмориста Максима Галкина про российского лидера.
"Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность", - заметил журналист.
Президент России в долгу не остался. Ответил: "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы". В этих репликах речь шла о продолжении карьеры Владимира Путина после 2024 года. Воспользуется ли он возможностью вновь баллотироваться, если соответствующую поправку утвердят в Конституции? Президент России ответил, что пока об этом рано говорить. Впереди ещё четыре года.
В целом, он будет ориентироваться на настроения жителей России, сказал Путин.
"Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные".
Отметим, Максим Галкин часто в своих концертах стал использовать политические шутки. В том числе и о Владимире Путине. Ранее его даже называли чуть ли не оппозиционным юмористом, однако соответствует ли ему подобный статус, ответит только зритель.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
207
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2020, 14:35
|
15 марта 2020, 16:35
|
13 марта 2020, 15:35
|
19 марта 2020, 04:35
|
19 марта 2020, 02:35
|
17 марта 2020, 10:35
|
14 марта 2020, 14:35