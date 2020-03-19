Путин поддел Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности..."

В интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко напомнил шутку юмориста Максима Галкина про российского лидера.

"Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность", - заметил журналист.

Президент России в долгу не остался. Ответил: "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы". В этих репликах речь шла о продолжении карьеры Владимира Путина после 2024 года. Воспользуется ли он возможностью вновь баллотироваться, если соответствующую поправку утвердят в Конституции? Президент России ответил, что пока об этом рано говорить. Впереди ещё четыре года.

В целом, он будет ориентироваться на настроения жителей России, сказал Путин.

"Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные".

Отметим, Максим Галкин часто в своих концертах стал использовать политические шутки. В том числе и о Владимире Путине. Ранее его даже называли чуть ли не оппозиционным юмористом, однако соответствует ли ему подобный статус, ответит только зритель.