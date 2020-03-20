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Путин поддел Максима Галкина должностью. Народ оценил находчивость: "Умница!"

20 марта 2020, 15:35  •  67 • Политика
Президент России Владимир Путин поддел в интервью журналисту Андрею Ванденко юмориста Максима Галкина, пошутившего про его должность. "Человек, у которого нет ни одной должности", - парировал глава государства. Народ оценил находчивость президента, восхитившись: "Умница!".
Напомним, ранее в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко напомнил собеседнику шутку юмориста Максима Галкина про должность российского лидера.
"Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность", - заметил журналист.
На что глава государства парировал, что "человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно", заметив, что шутки пользуются популярностью.
А вот к заявлениям русофобов про "Путина-царя" президент явно относится с неодобрением. Глава государства считает подобное не соответствующим действительности.
"Я же работаю каждый день, я не царствую", - подчеркнул Путин.
Народ оценил находчивость главы государства, ответившего на шутку Галкина о его должности.
"Наш президент - умница", - заявила, как пишут "Дни.ру", одна гражданка.
Впрочем, уточняют журналисты, нашлись и недовольные, которые есть в любой стране. Таким тоже нашёлся достойный ответ, перекликающийся с заявлением главы государства.
"Поработайте в сутки столько, сколько работает Путин, тогда не будете ехидничать!" - парировал недовольным один из мужчин.
К слову, о напряжённом и плотном рабочем графике президента, напомним, ранее не раз рассказывал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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