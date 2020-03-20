Путин поддел Максима Галкина должностью. Народ оценил находчивость: "Умница!"

Напомним, ранее в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко напомнил собеседнику шутку юмориста Максима Галкина про должность российского лидера.

"Как Максим Галкин шутит, Путин - это не фамилия, а должность", - заметил журналист.

На что глава государства парировал, что "человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно", заметив, что шутки пользуются популярностью.

А вот к заявлениям русофобов про "Путина-царя" президент явно относится с неодобрением. Глава государства считает подобное не соответствующим действительности.

"Я же работаю каждый день, я не царствую", - подчеркнул Путин.

Народ оценил находчивость главы государства, ответившего на шутку Галкина о его должности.

"Наш президент - умница", - заявила, как пишут "Дни.ру", одна гражданка.

Впрочем, уточняют журналисты, нашлись и недовольные, которые есть в любой стране. Таким тоже нашёлся достойный ответ, перекликающийся с заявлением главы государства.

"Поработайте в сутки столько, сколько работает Путин, тогда не будете ехидничать!" - парировал недовольным один из мужчин.

К слову, о напряжённом и плотном рабочем графике президента, напомним, ранее не раз рассказывал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.