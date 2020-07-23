Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
Главная / Политика

Путин поддел главу "Газпром нефти" из-за оговорки в 100 млрд рублей

23 июля 2020, 14:05  •  111 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Топ-менеджер случайно поднял на треть цену модернизации завода
Президент РФ Владимир Путин поддел гендиректора ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова в ходе дистанционной конференции, посвященной открытию московского нефтеперерабатывающего завода "Евро+".
Во время выступления глава "Газпром Нефти" запнулся, заявив, что модернизация завода превысила 250 миллиардов рублей, однако затем он признал, что совершил ошибку и уточнил: цена превышает 350 млрд.
На этом месте его остановил президент России,спросив, не переориентировался ли "на ходу" Дюков, добавив лишнюю "сотенку". В ответ топ-менеджер улыбнулся и подтвердил, что сумма действительно превышает 350 миллиардов, сообщает "Царьград".
Московский НПЗ является основным поставщиком "черного золота" для столичного региона. Ежегодно НПЗ перерабатывает 11 млн тонн нефти и производит тридцать видов нефтяной продукции.
Проект "Евро+" призван завершить эксплуатацию устаревшего оборудования московского НПЗ. Фактически предприятие будет запущено с новым производством, сообщает РИА "Новости".
"Утро.ру" писало, что польский лидер Анджей Дуда заявил о начале строительства Балтийского трубопровода, по которому пойдет газ из Норвегии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор, и это уже не шутки
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут пришельцы, а не русские
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
23 июля 2020, 02:05
Пора делиться с людьми: Готовая программа спасения Дальнего Востока
23 июля 2020, 08:05
"Руки прочь от русской старушки": Дерипаску обвинили в попытке захватить "Бабушку Агафью"
23 июля 2020, 10:05
На Украине назвали главного преемника Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
23 июля 2020, 00:05
США решили "закрыться" в Ухане, не дожидаясь пинка Китая - AP
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2020, 09:25
«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
18 июля 2020, 16:00
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
19 июля 2020, 16:25
Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.