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Путин подчеркнул необходимость сохранить соглашение по ядерной программе Ирана
19 августа 2018, 06:39 • 20 • Политика
Президент РФ отметил важность СВПД для сохранения региональной и глобальной безопасности.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана направлен на укрепление региональной и глобальной безопасности, поэтому крайне важно сохранить его. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин в преддверии переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.
Российский президент анонсировал обсуждение ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной программы Ирана. «Безусловно, без этого не обойдется», - подчеркнул он.
По словам Путина, эту одобренную Советом безопасности ООН многостороннюю договоренность крайне важно сохранить. Договор СВПД направлен «на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», отметил Путин.
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