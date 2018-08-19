Путин подчеркнул необходимость сохранить соглашение по ядерной программе Ирана

Президент РФ отметил важность СВПД для сохранения региональной и глобальной безопасности.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана направлен на укрепление региональной и глобальной безопасности, поэтому крайне важно сохранить его. Такое заявление сделал глава России Владимир Путин в преддверии переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Российский президент анонсировал обсуждение ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной программы Ирана. «Безусловно, без этого не обойдется», - подчеркнул он.

По словам Путина, эту одобренную Советом безопасности ООН многостороннюю договоренность крайне важно сохранить. Договор СВПД направлен «на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», отметил Путин.